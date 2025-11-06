Detienen a hombre que se atoró en alambre de púas en Guadalupe

El individuo fue identificado como Christopher "N", de 24 años y fue puesto a disposición de las autoridades por la falta administrativa

Elementos de la Policía de Guadalupe detuvieron a un hombre quien se encontraba alterando el orden en calles de la colonia Riberas del Río, donde decidió trepar una barda y terminó cayendo en alambre de púas.

El reporte llegó a las autoridades mediante el 911, e inmediatamente se envió una patrulla al cruce de las avenidas Ribera Mediterránea y Ribera del Ártico, donde se interceptó al sujeto en aparente estado de intoxicación.

Una vez que el hombre quedó atrapado en las púas, se solicitó el apoyo de Protección Civil, esto para que pudieran liberar al hombre de forma segura y evitar que se hiciera más daño.

