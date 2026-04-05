Detienen a hombre que privó de la libertad a su pareja e hijos

Luego de que el ahora detenido fuera pareja sentimental de la mujer víctima, la encerrara en una casa junto a sus hijos privándolos de la libertad

Una orden de aprehensión girada en contra de Miguel Ángel “N” de 45 años se llevó a cabo por parte de elementos de la agencia estatal de investigaciones por los delitos de feminicidio en grado de tentativa, privación ilegal de la libertad, lesiones a menor de 12 años y violencia familiar.

Luego de que el ahora detenido fuera pareja sentimental de la mujer víctima, la encerrara en una casa junto a sus hijos privándolos de la libertad, así mismo ejerciendo violencia familiar y violencia de género hacia la mujer, insultándola, amenazándola de muerte, agrediéndola con asimetría de fuerza y golpeándola con los puños y con un objeto contundente, manipulando objetos cortantes con los que le provocara lesiones para después sujetarla por el cuello intentando obstruir su respiración con inminente propósito de privarla de la vida, así mismo durante el ataque el hijo de 9 meses de edad resultó también con lesiones por golpes.

El acusado permanecerá internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León.