Detienen a hombre que disparó contra dos vendedores en Monterrey

La aprehensión reabre un caso marcado por el desconcierto que generó el ataque inesperado en un mercado rodante de la zona norte de la ciudad.

La captura de un joven de 23 años identificado como Jonatan Giovanni “N” reactivó el caso del ataque sorpresivo ocurrido el 29 de abril de 2025 en un mercado rodante de la colonia La Alianza, en Monterrey. Según las investigaciones, el señalado llegó al cruce de Pastizal y Las Torres, donde Gabino y José, de 55 y 50 años, vendían mercancía. Sin intercambiar palabra alguna, el presunto agresor les apuntó con un arma corta y abrió fuego de manera repetida.

Las víctimas quedaron tendidas sobre la vía pública y, aunque vecinos intentaron auxiliarlos, ya no presentaban signos vitales. La necropsia determinó que ambos fallecieron por lesiones craneoencefálicas provocadas por proyectil de arma de fuego. Tras el ataque, el agresor se abrió paso entre los puestos y escapó del sector.

Con testimonios y análisis periciales, un juez giró orden de aprehensión. Este 16 de noviembre, detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones localizaron al joven en calles de la colonia Valle Morelos y procedieron a detenerlo. Ahora permanece internado en prisión, a disposición de un juez de control, mientras avanza la causa por homicidio calificado.