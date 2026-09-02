Detienen a hombre que circulaba en moto con reporte de robo

Tras consultar las placas y el número de serie con el C4, confirmaron que se trataba de la motocicleta reportada como robada con violencia.

Un hombre que presuntamente utilizaba una motocicleta con reporte de robo para repartir comida fue detenido por elementos de la Policía de Guadalupe, luego de que la unidad fuera detectada mediante el sistema de monitoreo del C4.

La alerta se activó al identificar que la motocicleta contaba con un reporte de robo con violencia, por lo que policías motorizados iniciaron un operativo para ubicar al conductor.

Con apoyo de la División de Drones, los agentes dieron seguimiento a la unidad hasta localizarla sobre la Avenida Constitución, en el cruce con Cristóbal Colón, en la colonia Fierro, en Monterrey.

En ese punto, los uniformados interceptaron al motociclista y procedieron a verificar las características de la unidad.

Tras consultar las placas y el número de serie con el C4, confirmaron que se trataba de la motocicleta reportada como robada con violencia.

El conductor fue identificado como Adrián Enrique, de 27 años, quien fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.

El hombre deberá responder por el delito de equiparable al robo de vehículo con violencia, mientras las autoridades correspondientes continúan con las investigaciones para determinar su posible participación en el ilícito.