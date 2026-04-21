Detienen a hombre que agredió a su pareja por no servir la cena

El hombre fue detenido en Monterrey tras una presunta agresión a su pareja. La víctima pidió auxilio y el caso quedó en manos del Ministerio Público

Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey luego de ser señalado por presuntamente agredir físicamente a su pareja tras molestarse porque no le sirvió la cena de inmediato, en hechos ocurridos en el centro de la ciudad.

La captura de Óscar Francisco S., de 29 años, se registró alrededor de las 23:40 horas en el cruce de Amado Nervo y M.M. del Llano, sitio donde habita la pareja.

De acuerdo con el reporte, elementos municipales realizaban un recorrido de prevención y vigilancia cuando observaron a una mujer solicitando auxilio en la vía pública.

Al acercarse, la afectada, de 26 años, relató a los oficiales que minutos antes había sido golpeada en repetidas ocasiones en el rostro por su pareja dentro del domicilio.

Según su versión, el hombre se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas y le exigió que le sirviera la cena. La mujer le respondió que le diera unos minutos para calentar la comida, situación que habría provocado el enojo del ahora detenido.

Presuntamente, el señalado comenzó a agredirla físicamente, por lo que la víctima salió de la vivienda y pidió apoyo al ver pasar una patrulla.

Tras recabar el señalamiento directo de la mujer, los policías procedieron con la detención del hombre, quien fue trasladado a las instalaciones de la corporación y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.