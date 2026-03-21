Detienen a hombre por violencia familiar en Monterrey

La víctima es una mujer de 26 años de edad, cuya identidad se mantiene bajo resguardo, y quien sostenía una relación de unión libre con el ahora detenido.

Un hombre identificado como José Antonio “N”, de 24 años de edad, fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar, en hechos registrados en el municipio de Monterrey.

La detención fue realizada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones en calles de la colonia Alianza. Tras su captura, el acusado fue trasladado a un Centro de Reinserción Social del estado, donde permanece a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal, quien definirá su situación jurídica.

Los hechos que se le imputan ocurrieron el pasado 15 de julio de 2025 al interior de un domicilio ubicado en la colonia La Realidad. La víctima es una mujer de 26 años de edad, cuya identidad se mantiene bajo resguardo, y quien sostenía una relación de unión libre con el ahora detenido.

Según la investigación, durante el tiempo que convivieron, la mujer habría sido objeto de violencia verbal y física de manera reiterada. En particular, el día señalado, tras una discusión relacionada con la venta de un teléfono celular, el presunto agresor , quien se encontraba bajo los efectos del alcohol, la habría derribado y posteriormente golpearla con patadas.

Asimismo, se informó que el sujeto presuntamente amenazó a la víctima con causarle un daño mayor en caso de que lo denunciara ante las autoridades.