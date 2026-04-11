Detienen a hombre por viajar en moto con placa 'colgada'

El hombre fue captado por una cámara de seguridad del c-4 viajando a bordo de una motocicleta que portaba una placa 'colgada' y que pertenecía a otro vehículo.

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A bordo de una motocicleta con placa “colgada” un hombre fue captado circulado por una cámara de seguridad del c-4.

Guadalupe, de 55 años de edad, fue grabado por uno de los dispositivos instalados en el centro de la ciudad.

El inculpado fue captado cuando se desplazaba sobre las calles de Doctor Coss y Colón.

Se estableció que viajaba a bordo de una motocicleta que portaba una placa “colgada” y que pertenecía a otro vehículo.

Debido a las imágenes dos unidades de la policía fueron enviadas hasta ese cruce de calles.

Guadalupe, fue interceptado minutos después de estacionar la moto sobre la banqueta.

En el video se observa como los uniformados lo alcanzan antes de que ingrese a un inmueble y le informan el motivo de su detención.

Posteriormente lo llevan hasta una de las patrullas y lo trasladan a las instalaciones del Ministerio Público.