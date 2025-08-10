Detienen a hombre por tratar de vender un cocodrilo

Elementos de Fuerza Civil detuvieron a un hombre por su presunta implicación en la comercialización ilegal de fauna silvestre protegida

Elementos de Fuerza Civil, adscritos a la Nueva División Ambiental, detuvieron a un hombre en el municipio de Guadalupe por su presunta implicación en la comercialización ilegal de fauna silvestre protegida.

La captura se llevó a cabo como parte de un operativo de investigación e inteligencia. Personal especializado localizó al sospechoso en el cruce de la calle Independencia y avenida San Rafael, en la colonia San Rafael.

El detenido, identificado como Rubén “N”, viajaba en un vehículo Volvo S40 en el que transportaba un ejemplar de cocodrilo Moreletii, especie protegida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). El animal habría sido ofertado a través de redes sociales.

Tras su detención, Rubén “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para continuar con las investigaciones y determinar su situación legal.

“No vamos a permitir que la biodiversidad de Nuevo León sea vulnerada por actividades ilegales. Cada acción que realizamos es para proteger nuestras especies y preservar el equilibrio de nuestros ecosistemas para las generaciones futuras”, declaró Raúl Lozano Caballero, secretario de Medio Ambiente.

La Nueva División Ambiental mantiene operativos permanentes de vigilancia y control en todo el territorio estatal, reforzando las labores de inteligencia para prevenir, detectar y sancionar delitos ambientales.