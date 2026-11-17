Policías de Guadalupe observaron al hombre, quien utilizaba una carretilla para trasladar y arrojar el material de construcción

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Guadalupe luego de ser sorprendido presuntamente arrojando escombro en los márgenes del río Santa Catarina, en la colonia La Nueva Joya.

La detención se registró durante recorridos de prevención y vigilancia realizados por elementos de la Unidad de Control Ambiental (UNICAM), quienes detectaron al sospechoso cuando depositaba residuos en una zona del cauce.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Tula y La Venta, donde los oficiales observaron al hombre, identificado como Jorge Armando, de 41 años, quien utilizaba una carretilla para trasladar y arrojar el material de construcción.

Al aproximarse, los policías confirmaron que llevaba una carga de escombro, por lo que procedieron a detenerlo en flagrancia y asegurar la carretilla que presuntamente utilizaba para depositar los residuos.

Tras la intervención, el hombre fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público, donde deberá responder por su presunta responsabilidad en delitos contra el medio ambiente.

La Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe informó que mantendrá los recorridos de vigilancia en los espacios naturales y áreas públicas del municipio, con el objetivo de detectar a quienes arrojen basura o materiales de construcción de manera irregular.