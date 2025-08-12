Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°
EN VIVO

Nuevo León

Detienen a hombre por tirar basura en la vía pública en Guadalupe

Por: Carlos Enríquez

11 Agosto 2025, 06:52

05

05

Compartir

El detenido fue identificado como Mario Armando 'N', de 41 años, quien no pudo justificar su conducta ante las autoridades.

Detienen a hombre por tirar basura en la vía pública en Guadalupe
Publicidad

Un hombre fue detenido por policías de Guadalupe luego de ser sorprendido arrojando basura en la vía pública, acción que constituye una infracción a las normas ambientales del municipio.

El hecho ocurrió en la colonia Guadalupe Chávez, donde agentes municipales realizaban un recorrido de prevención y vigilancia. Durante el patrullaje, los uniformados observaron a un individuo que depositaba desechos a pocos metros de su domicilio, por lo que procedieron a interceptarlo.

tira-basura.jpeg

El detenido fue identificado como Mario Armando ‘N’, de 41 años, quien no pudo justificar su conducta ante las autoridades. Tras ser asegurado, fue trasladado ante el Ministerio Público para responder por delitos contra el medio ambiente, de acuerdo con la normativa vigente.

detenido-basura.jpeg

Comentarios