Detienen a hombre por tirar basura en la vía pública en Guadalupe

Un hombre fue detenido por policías de Guadalupe luego de ser sorprendido arrojando basura en la vía pública, acción que constituye una infracción a las normas ambientales del municipio.

El hecho ocurrió en la colonia Guadalupe Chávez, donde agentes municipales realizaban un recorrido de prevención y vigilancia. Durante el patrullaje, los uniformados observaron a un individuo que depositaba desechos a pocos metros de su domicilio, por lo que procedieron a interceptarlo.

El detenido fue identificado como Mario Armando ‘N’, de 41 años, quien no pudo justificar su conducta ante las autoridades. Tras ser asegurado, fue trasladado ante el Ministerio Público para responder por delitos contra el medio ambiente, de acuerdo con la normativa vigente.