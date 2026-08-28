Detienen a hombre por supuesta violencia familiar en Pesquería

Los hechos se registraron en un domicilio ubicado sobre la calle Cometas, donde policías de Proximidad atendieron el llamado de auxilio de una mujer de 29 años

Elementos de la policía de Pesquería detuvieron a un hombre por su probable participación en hechos con características del delito de violencia familiar, en la colonia Colinas del Aeropuerto.

Los hechos se registraron en un domicilio ubicado sobre la calle Cometas, donde policías de Proximidad atendieron el llamado de auxilio de una mujer de 29 años, quien señaló a su pareja como presunto responsable de haberla agredido físicamente y amenazado de muerte.

Ante el señalamiento directo, los oficiales procedieron a la detención de Cristóbal “N”, de 28 años, quien fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente por su probable participación en hechos con características del delito de violencia familiar, instancia que será la encargada de determinar su situación jurídica.