Detienen a hombre por supuesta venta ilegal de terreno en Apodaca

En 2025, Armando “N” habría puesto en venta un terreno con valor de casi $3 millones de pesos, pese a que la propiedad no se encontraba legalmente a su nombre

La Fiscalía General de Nuevo León informó sobre la detención de un hombre identificado como Armando “N”, de 48 años de edad, acusado del delito de fraude, tras presuntamente vender un terreno que no era de su propiedad.

El arresto se llevó a cabo en la vía pública sobre la Carretera Miguel Alemán, en el municipio de Apodaca.

La información recabada establece que durante el año 2025, Armando “N” habría puesto en venta un terreno con valor aproximado de tres millones de pesos, celebrando un contrato de compraventa con la parte afectada; sin embargo, la propiedad no se encontraba legalmente a su nombre.

Tras su detención, Armando “N” fue internado en prisión preventiva, quedando a disposición de un juez de control quien determinará su situación jurídica.