Detienen a hombre por robos al interior de vehículos en Guadalupe

Los oficiales detectaron el vehículo Versa blanco que presuntamente utilizaba para llegar, cometer los robos y escapar.

Policías de Guadalupe detuvieron a Mario Manuel, de 43 años, señalado por su presunta participación en varios robos al interior de vehículos, todos cometidos con el mismo modus operandi.

La detención ocurrió en Avenida Vaquerías y Avenida Coahuila, en la Colonia Nuevo León, donde los oficiales ubicaron el Versa blanco que el sospechoso presuntamente utilizaba para llegar a los sitios, forzar las cajuelas y escapar.

Al intentar huir, fue alcanzado. Durante la revisión, se le aseguraron 21 dosis de cocaína en piedra, además del vehículo.

Al hombre lo vinculan con al menos dos robos registrados en semanas recientes:

El primero ocurrido el 21 de octubre en Sierra Morena donde sustrajeron herramientas de un auto blanco, lo cual quedó grabado en video.

El segundo, 14 de noviembre en San Sebastián, donde el hombre en un Versa blanco forzó la cajuela de un Sentra dorado y huyó.

Con su captura, autoridades señalaron que se logró frenar una serie de robos que afectaban a colonias del municipio.