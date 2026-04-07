Detienen a hombre por robo y portación de arma en Monterrey

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey tras ser sorprendido presuntamente robando un bolso del interior de un vehículo

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey tras ser sorprendido presuntamente robando un bolso del interior de un vehículo, además de portar un arma de fuego, en hechos ocurridos en el centro de la ciudad.

La detención de Alan Jahir A., de 27 años, se registró alrededor de las 09:15 horas en el cruce de las calles Serafín Peña e Isaac Garza, durante un recorrido de vigilancia preventiva.

De acuerdo con el reporte oficial, los uniformados observaron al individuo mientras forzaba la puerta de un automóvil y sustraía un bolso de mujer del interior.

Ante esta situación, los oficiales descendieron de la unidad y procedieron a interceptarlo de inmediato.

Tras su detención, los policías realizaron una revisión, encontrándole un arma de fuego tipo escuadra, un arma blanca y un cargador.

Se informó que el presunto había dañado la puerta del conductor de un vehículo tipo Aveo color gris para cometer el robo, siendo sorprendido en el acto por los elementos municipales.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de la estrategia “Escudo”, implementada por la actual administración municipal, con el objetivo de reforzar la seguridad y reducir la incidencia delictiva.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal.