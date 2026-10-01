Detienen a hombre por robo tipo cristalazo captado por cámaras C4

Por medio del sistema de videovigilancia del C4 se observa cuando realiza los daños al vehículo y saca un objeto negro para luego retirarse.

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Por medio del sistema de monitoreo de las cámaras del C4, un hombre fue detectado al realizar un robo tipo cristalazo y presuntamente robarse una caja rodante del interior de una camioneta, por lo que fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, en el centro de la ciudad.

El presunto fue identificado como Juan “N”., de 51 años de edad, quien fue capturado en Isaac Garza y Rayón, a las 06:20 horas.

Elementos de la Policía de Monterrey fueron alertados por el personal de la central de radio, que un hombre se encontraba merodeando los vehículos estacionados.

En ese momento es captado cuando quebró el vidrio de una camioneta Dodge Ram, en color gris, estacionada en la vía pública y se apodera de una caja rodante para herramienta.

Por medio del sistema de videovigilancia del C4 se observa cuando realiza los daños al vehículo y saca un objeto negro para luego retirarse.

Momento después los elementos policiacos logran detenerlo al seguir por diversas calles, donde pretendía cometer otros ilícitos.

Las autoridades realizan las investigaciones de otros robos que haya cometido el presunto, en este sector de la ciudad.

Estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad Escudo que implementa la actual administración municipal, con el objetivo de disminuir los delitos y brindar mayor seguridad a la ciudadanía.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.