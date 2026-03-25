Detienen a hombre por robo millonario a casa en Monterrey

Rafael "N" y sus cómplices se apoderaron de una caja fuerte con efectivo en pesos y dólares, además de diversas joyas y relojes de alto valor que sumaban $7 mdp

Un hombre de 26 años fue detenido por su presunta participación en un robo a casa habitación en el que se sustrajo una caja fuerte con dinero, joyas y relojes con un valor superior a los siete millones de pesos, ocurrido en el municipio de Monterrey.

La detención fue confirmada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, a través de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes informaron que el ahora detenido fue identificado como Rafael “N”, de 26 años de edad.

El arresto se realizó el pasado 23 de marzo de 2026, cuando agentes investigadores ubicaron al señalado en la vía pública, en calles de la colonia Unidad Modelo, en el municipio de Monterrey, donde fue asegurado sin que se reportaran incidentes.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los hechos ocurrieron el 21 de enero de 2026, en un domicilio ubicado en la colonia Santa Fe.

En ese sitio, la vivienda se encontraba sola cuando el grupo ingresó para cometer el robo.

Las investigaciones señalan que Rafael “N”, en compañía de Minerva “N”, quien ya se encuentra detenida, y otros sujetos, llegó al domicilio a bordo de un vehículo Chevrolet Aveo.

Una vez en el interior, se apoderaron de una caja fuerte que contenía dinero en efectivo en pesos y dólares, además de diversas joyas y relojes de alto valor, para luego huir del lugar.

Tras su detención, Rafael “N” fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, donde quedó a disposición de un juez, mientras continúan las investigaciones para determinar la participación de otros posibles involucrados en el robo.