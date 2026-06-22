Detienen a hombre por robo en tienda departamental de Monterrey

Según la versión proporcionada por los guardias, cuando el sujeto intentó abandonar el establecimiento se activaron los sensores de seguridad.

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey luego de que presuntamente intentara sustraer mercancía con valor aproximado de 23 mil pesos de una tienda departamental ubicada en la colonia Vista Hermosa.

La detención ocurrió en el cruce de las avenidas Insurgentes y Bolivia, donde se encuentra el establecimiento comercial.

El hombre fue identificado como Marco Antonio “N” de 45 años de edad.

Según la versión proporcionada por los guardias, cuando el sujeto intentó abandonar el establecimiento se activaron los sensores de seguridad. Al solicitarle el comprobante de compra, el sospechoso no pudo acreditarlo y presuntamente intentó escapar, aunque fue retenido en el sitio.

Durante una revisión, los policías localizaron dentro de la bolsa diversa ropa cuyo valor fue estimado en aproximadamente 23 mil pesos, por lo que procedieron con su detención.

El hombre quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.