Detienen a hombre por robo de pantalla en banco de colonia Contry

Las autoridades informaron que el hombre también es investigado por otros robos ocurridos recientemente en negocios y casas habitación.

Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, luego de presuntamente robar una pantalla de televisión del interior de una sucursal bancaria ubicada al sur de la ciudad.

Además, autoridades lo investigan por otros delitos similares cometidos en la zona Contry.

La captura de Édgar “N” de 34 años, se registró alrededor de un banco ubicado sobre la avenida Eugenio Garza Sada y Capricornio, en la colonia Contry.

De acuerdo con el reporte oficial, elementos municipales realizaban un recorrido de vigilancia cuando un vecino les pidió apoyo en el cruce de Garza Sada y Lince. El ciudadano explicó que una aplicación de seguridad en su celular le alertó sobre movimiento al exterior de su domicilio.

Al revisar las cámaras, observó a un hombre dentro del negocio localizado junto a su vivienda. Al salir, confirmó que el cristal del establecimiento estaba quebrado, por lo que mostró la grabación a los policías.

Tras un operativo de rastreo, los oficiales localizaron al sospechoso dentro de la institución bancaria, a la que presuntamente ingresó tras romper un vidrio.

En ese momento cargaba una pantalla de televisión de 48 pulgadas, por lo que fue detenido.

Las autoridades informaron que el hombre también es investigado por otros robos ocurridos recientemente en negocios, además de casas habitación y vehículos estacionados en el sector Contry.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición del Ministerio Público.