Detienen a hombre por robo de cadena de oro en Monterrey

Jovani “N”, de 32 años, fue detenido por su presunta participación en el robo violento de una cadena de oro valuada en 200 mil pesos

Un hombre identificado como Jovani “N”, de 32 años de edad, fue detenido por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), señalado por su presunta participación en el robo con violencia a un adulto mayor de una cadena de oro valuada en 200 mil pesos.

La detención se llevó a cabo sobre la vía pública, en calles de la colonia Los Urdiales, en el municipio de Monterrey, donde los elementos investigadores cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del señalado.

Al momento de su detención, los agentes le informaron que era requerido por un juez por los delitos de robo ejecutado con violencia y agrupación delictuosa

De acuerdo con las investigaciones Jovani “N” estaría relacionado con hechos ocurridos el 1 de diciembre de 2025, en calles del Centro de Monterrey.

Según las indagatorias, ese día el ahora detenido, presuntamente en compañía de otras dos personas, habría sometido a un hombre adulto para despojarlo de una cadena de oro con un valor estimado en 200 mil pesos.

Además de la joya, los presuntos responsables habrían sustraído una mariconera que contenía más de ocho mil dólares en efectivo.

Después del atraco, los tres individuos habrían abordado una camioneta para escapar y alejarse del lugar circulando por calles del sector.

Tras ser detenido y quedar a disposición de las autoridades correspondientes, Jovani “N” fue ingresado a un Centro de Reinserción Social del Estado, donde quedó a disposición de un juez.