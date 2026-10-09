Detienen a hombre por robo con violencia en la colonia Industrial

Antes de retirarse del domicilio, los presuntos responsables amenazaron a las víctimas con hacerles daño y privarlas de la vida si denunciaban los hechos.

Un hombre de 34 años fue detenido mediante una orden de aprehensión por su presunta participación en un robo con violencia y agrupación delictuosa, ocurrido en una vivienda de la colonia Industrial, en Monterrey.

El detenido, identificado como Humberto “N”, fue notificado de la orden el 5 de octubre al interior de un Centro de Reinserción Social Estatal, donde permanece internado y a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, los hechos ocurrieron el pasado 18 de septiembre en un domicilio ubicado sobre la calle Miguel Domínguez.

La víctima se encontraba en el inmueble junto con su pareja cuando Humberto “N” ingresó presuntamente acompañado de otros dos hombres, quienes portaban armas de fuego.

Los sujetos habrían sometido y amenazado a la pareja para apoderarse de dinero en efectivo, joyas, perfumes, ropa, pasaportes, identificaciones y diversos aparatos electrónicos y domésticos, entre ellos bocinas y abanicos.

Antes de retirarse del domicilio, los presuntos responsables amenazaron a las víctimas con hacerles daño y privarlas de la vida si denunciaban los hechos.

El monto de lo robado permanece pendiente de cuantificar, mientras que la investigación continúa para determinar la participación de los demás involucrados.