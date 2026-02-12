Detienen a hombre por robo a mujeres en Santa Catarina

El sospechoso realizó presuntas agresiones físicas y verbales, así como por el robo de un bolso de mano a dos mujeres que pidieron ayuda a la policía

Un hombre fue detenido la noche del lunes en el municipio de Santa Catarina, luego de ser señalado por presuntas agresiones físicas y verbales, así como por el robo de un bolso de mano a dos mujeres que solicitaron el apoyo de las autoridades.

De acuerdo con la información recabada, el reporte de auxilio movilizó a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, quienes iniciaron un operativo de búsqueda en la colonia Ixtlera. Minutos después, el presunto responsable fue ubicado cuando intentaba darse a la fuga por calles del sector.

La detención se concretó en el cruce de las calles Santa Cruz y Melchor Ocampo, donde el hombre fue interceptado sin que se registraran personas lesionadas. El individuo se identificó como Luis Fernando “N”, de 41 años de edad.

Durante una revisión preventiva, derivada de los señalamientos en su contra, los oficiales lograron asegurar el bolso reportado como robado y localizaron varias dosis con características de la droga conocida como cristal.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, junto con lo asegurado, para continuar con las investigaciones y deslindar responsabilidades conforme a la ley.