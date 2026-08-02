Detienen a hombre por robar funeraria en Monterrey

Fue alcanzado en vía pública, donde, además de lo robado, se le decomisó la herramienta con la que habría desprendido el aparato

Un hombre fue sorprendido tratando de robar una funeraria en el centro de Monterrey.

Leonel “N” de 36 años ya había extraído del negocio un compresor para aire acondicionado, así como 10 metros de rollo de cable.

Fue en el cruce de M.M. Del Llano y Venustiano Carranza donde ocurrió el robo.

Policías lo descubren en la azotea

Elementos de la Policía municipal se percataron, al patrullar la zona, de la presencia del sospechoso en la azotea del inmueble.

Al verse descubierto, Leonel intentó huir y esconderse de la autoridad.

Lo detienen con los artículos robados

Fue alcanzado en vía pública, donde, además de lo robado, se le decomisó la herramienta con la que habría desprendido el aparato.

Cuestionado sobre la legal procedencia de los artículos, el presunto ladrón rechazó hacer comentarios, por lo que fue detenido.