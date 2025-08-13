Detienen a hombre por robar fundas de parquímetros en Monterrey

El sospechoso fue capturado después de que fue detectado por las cámaras de seguridad del C4 en el cruce de las calles Reforma y Arista

Elementos de la Policía de Monterrey detuvieron a un hombre tras robar algunas fundas que se usan para cubrir los parquímetros.

El sospechoso fue capturado después de que fue detectado por las cámaras de seguridad del C4.

La captura de Azael G., de 44 años de edad, se registró a las 20:30 horas, en el cruce de las calles Reforma y Arista, en el centro de la ciudad.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido por el área, cuando personal del C4 reportó que un hombre , quitaba las fundas que tienen instalados los parquímetros, para informar al ciudadano y el presunto las introducía a una mochila que portaba.

Ante el reporte los oficiales se aproximaron al lugar, logrando ubicarlo, procediendo con la detención.

Estas acciones de los oficiales forman parte de la estrategia “Escudo” que implementa la actual administración municipal, con el objetivo de brindar una mayor seguridad a los ciudadanos y disminuir los delitos.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.