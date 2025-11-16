Detienen a hombre por provocar fuego en vía pública en Pesquería

El hombre confesó haber incendiado basura en Colinas del Aeropuerto, hecho que movilizó a policías y a Protección Civil para evitar que el fuego se extendiera.

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Proximidad de Pesquería, Nuevo León, luego de ser sorprendido provocando un incendio en la vía pública.

El arresto ocurrió cuando oficiales realizaban recorridos de vigilancia en la colonia Colinas del Aeropuerto y observaron que un individuo prendía fuego a varias bolsas de basura y desechos acumulados sobre la calle Sierra. Según el reporte, el fuego comenzó a extenderse rápidamente después de que el hombre utilizara un encendedor para iniciar las llamas.

Los policías intervinieron de inmediato y solicitaron apoyo a Protección Civil, cuyos elementos acudieron al punto para controlar el incendio y evitar que se propagara a zonas cercanas.

El responsable fue identificado como Antonio “N”, de 34 años, quien reconoció haber iniciado el fuego y declaró que “se me hizo fácil, pero se prendió todo”, de acuerdo con la versión oficial.

Tras contener el incidente, los oficiales informaron al hombre que su acción constituye un delito contra el medio ambiente. Fue detenido y puesto a disposición de las autoridades competentes para que se determine su situación legal.

Las corporaciones reiteraron el llamado a la población para evitar prácticas que pongan en riesgo a la comunidad o que puedan derivar en emergencias mayores.