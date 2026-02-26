Detienen a hombre por privar de la libertad a mujer en hotel

Autoridades policiacas se movilizaron al Hotel Niu tras el reporte de la presunta privación de la libertad en una de las habitaciones

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una mujer aparentemente privada de su libertad al interior de un hotel movilizó a los elementos de seguridad en el municipio de Guadalupe.

Los hechos se registraron durante la mañana de ese miércoles en el Hotel Niu, ubicado en la colonia La Huerta.

La policía de Guadalupe arribó a la zona deteniendo a un hombre identificado como Eliud Giovanni, alias “Chino”, de 19 años, portando un arma tipo escuadra 9mm.

Según el relato policial ambos habrían ingresado por la madrugada a bordo de una motocicleta BMW, cuando una pelea provocó que el sujeto mantuviera amagada con el arma de fuego a la joven por varias horas.

Fue hasta la mañana del miércoles que tras esperar que él durmiera, la víctima, de 19 años, aprovechó para pedir ayuda a los trabajadores.

Luego de sitiar el hotel ambos jóvenes fueron trasladados, la joven a un hospital para continuar su valoración, así como el presunto agresor quien fue puesto a disposición del ministerio público para continuar con la investigación de los hechos.