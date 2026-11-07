Detienen a hombre por privar de la libertad a exesposa

Agentes cumplieron una orden de aprehensión contra Brayan 'N' por los delitos de secuestro agravado, equiparable a la violencia familiar y amenazas

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones ejercieron acción penal mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión girada en contra de Brayan "N" de 26 años por los delitos de secuestro agravado, equiparable a la violencia familiar y amenazas.

Luego de que el pasado 30 de octubre de 2026, el ahora detenido privó de la libertad a una mujer de 28 años, con identidad protegida la cual es su ex cónyuge, misma que iba en compañía de sus hijos de 4 y 2 años, a quienes abordó en un vehículo para trasladarlas a un rancho en inmediaciones de la ciudad de Torreón, Coahuila.

En ese lugar pasaron la noche para retornar al día siguiente, continuando su conducta el ahora detenido al mantener a las tres víctimas encerradas en una vivienda en El Carmen, Nuevo León, lugar en donde en un momento determinado la mujer pide ayuda y logra salir llevándose a sus hijos.

Luego de estos hechos la Fiscalía realizó el cumplimiento a una orden de cateo al domicilio de hechos, donde los detectives realizaron el hallazgo de un arma de fuego corta.

El ahora detenido permanecerá Internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León.