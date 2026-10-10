Detienen a hombre por presuntos tocamientos en Pesquería

Durante un recorrido de rutina, una mujer se acercó a los oficiales para pedir ayuda y señaló al hombre como presunto agresor

Un hombre de 42 años fue detenido en Pesquería luego de que una mujer lo acusara de presuntamente realizarle tocamientos sin su consentimiento.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que los hechos ocurrieron cuando policías atendían un reporte sobre una persona sospechosa.

Durante el recorrido, la mujer se acercó a los oficiales para pedir ayuda y señaló al hombre como quien presuntamente la había agredido por realizarle presuntos tocamientos indebidos de índole sexual.

El detenido, identificado como Marcelo “N”, fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.