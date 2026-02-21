Detienen a hombre por presuntos delitos sexuales contra menores

Las investigaciones señalan que los hechos habrían ocurrido entre los años 2022 y 2025, en un municipio del área metropolitana

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó que detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Flavio “N”, de 30 años, por su presunta responsabilidad en delitos sexuales cometidos contra dos menores de edad.

La detención se realizó en calles de la colonia 10 de Marzo, en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con la autoridad, al imputado se le atribuyen los delitos de violación, abuso sexual y corrupción de menores. Las investigaciones señalan que los hechos habrían ocurrido entre los años 2022 y 2025, en un municipio del área metropolitana.

Las víctimas son dos niñas de 10 y 12 años de edad, cuya identidad se mantiene protegida conforme a la ley.

Según la indagatoria encabezada por el Ministerio Público, el ahora detenido presuntamente habría cometido actos sexuales en contra de la voluntad de las menores y las habría amenazado para evitar que denunciaran.

Actualmente, Flavio “N” permanece internado en un centro de readaptación social, a disposición de un juez de control y de juicio oral penal.