Detienen a hombre por presunto robo de whisky

El hoibre fue capturado despues de una persecución en la colonia Niño Artillero con botellas valuadas en más de $2,800 pesos

Un hombre fue detenido luego de ser señalado por el presunto robo de tres botellas de whisky de una tienda de conveniencia, en hechos registrados durante la madrugada en la colonia Niño Artillero, en Monterrey.

El reporte se dio a las 00:40 horas en el cruce de las calles Narciso Mendoza y General Manuel González, donde fue capturado Jonathan C., de 33 años de edad, tras una breve persecución.

De acuerdo con la información disponible, elementos municipales que realizaban recorridos de vigilancia fueron alertados por un joven de 23 años de edad, quien les pidió ayuda al exterior de una tienda ubicada en Bernardo Reyes y Mariano Salas, en el mismo sector. La persona afectada señaló a un hombre que huía corriendo con una mochila, como quien momentos antes lo habría despojado de mercancía.

Los oficiales iniciaron la búsqueda y lograron interceptarlo a unas seis calles del lugar. El denunciante lo identificó como quien ingresó al negocio y, mediante amenazas verbales, exigió tres botellas de whisky de distintas marcas antes de darse a la fuga.

Tras su detención, al hombre le fueron localizadas las botellas, cuyo valor total asciende a 2 mil 868 pesos.

El detenido fue trasladado a las instalaciones correspondientes, donde quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.