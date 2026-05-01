Detienen a hombre por presunto maltrato animal en Santa Catarina

El animal que aparece en la grabación sería el mismo que momentos después fue localizado sin vida en un parque del sector, con huellas de violencia.

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La detención de un hombre durante la madrugada de este jueves en la colonia Residencial Cuauhtémoc, en Santa Catarina, se dio luego de una creciente presión vecinal por presuntos actos de maltrato animal y conductas de hostigamiento que, aseguran, llevaban años denunciando sin respuesta efectiva.

Los hechos tomaron fuerza la noche del miércoles 29 de abril, cuando comenzó a circular un video en el que se observa a un individuo agrediendo a un perro hasta dejarlo sin vida. De acuerdo con los propios vecinos, el animal que aparece en la grabación sería el mismo que momentos después fue localizado sin vida en un parque del sector, con huellas de violencia.

Este hecho detonó la indignación de los habitantes, quienes se congregaron en las inmediaciones del domicilio del señalado para exigir la intervención de las autoridades, señalando que no se trataba de un caso aislado. Según sus testimonios, el hombre habría estado relacionado con la muerte de al menos seis perros en la colonia.

Fue cerca de las 03:00 horas de este jueves cuando el presunto, identificado como Jesús Rafael “N”, de entre 45 y 50 años, fue detenido tras los reportes ciudadanos.

Vecinos relataron que desde hace aproximadamente cuatro años han vivido bajo un ambiente de tensión, señalando al ahora detenido por presuntas amenazas, acoso constante, alteraciones al orden y comportamientos agresivos, incluyendo el uso de un machete para intimidar. Aseguraron que estas conductas afectaban directamente su vida cotidiana, al grado de limitar la salida de menores y la permanencia en el exterior de sus viviendas.

De acuerdo con los testimonios, existen múltiples reportes realizados ante instancias municipales y estatales, así como denuncias formales que no habrían derivado en acciones previas contundentes. Incluso, señalaron que en ocasiones se les indicaba que los hechos debían ser reportados en flagrancia para poder proceder.

La detención se concretó durante la madrugada tras la movilización de elementos de Fuerza Civil, quienes acudieron al sitio luego de los reportes, con apoyo de personal enfocado en la protección animal.

Habitantes del sector manifestaron su preocupación por la situación y solicitaron a las autoridades dar seguimiento al caso, al considerar que los hechos registrados representan un riesgo para la integridad de la comunidad.