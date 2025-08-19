Detienen a hombre por presunto maltrato animal en Juárez, NL

En las imágenes se puede escuchar que el hombre insulta al perro mientras lo golpea, le da patadas, incluso lo lanza contra el suelo

++ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES QUE PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD++

Elementos de la Policía Municipal de Juárez detuvieron a un hombre que fue captado golpeando brutalmente a un perro.

Los hechos se registraron al interior de un domicilio en la colonia calle Cerro del Huajuco #199, en la colonia Cerro de la Silla.

Los vecinos grabaron al hombre cuando golpea brutalmente a su perro en la cochera de la vivienda.

En las imágenes se puede escuchar que el hombre insulta al perro mientras lo golpea, le da patadas, incluso lo lanza contra el suelo.

Tras la denuncia de los hechos, el gobierno municipal, a través de la Secretaría de Bienestar Animal y la Policía, detuvieron al presunto agresor por maltrato animal.

"Nuestro compromiso es claro: proteger y defender a todos los animalitos. Vamos con todo y contra todos aquellos que atentan contra su bienestar. "No bajaremos la guardia", expresó el alcalde Félix Arratia en redes sociales.

Recuerda que puedes reportar cualquier caso a través del chatbot Benito al 81-10-11-85-99.