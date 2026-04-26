Detienen a hombre por presunto intento de feminicidio

Su pareja sentimental pidió ayuda a los oficiales que lograron controlar la situación y arrestaron al señalado tras el acusamiento directo de la víctima,

Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, luego de presuntamente intentar asesinar a cuchilladas a su pareja sentimental, tras reclamarle una supuesta infidelidad, en la colonia Mitra Dorada.

La captura de Brian “N” de 34 años, se registró en el cruce de las calles San José y No Reelección.

De acuerdo con el reporte oficial, elementos municipales realizaban un recorrido de prevención y vigilancia cuando observaron a una mujer que les hacía señas para pedir auxilio.

Al entrevistarse con la víctima, de 30 años, relató que se encontraba en su domicilio cuando su pareja llegó molesto y comenzó a reclamarle una presunta infidelidad.

Posteriormente, tomó un cuchillo tipo cebollero de aproximadamente 30 centímetros de largo y le gritó que la iba a matar, por lo que la mujer salió de la vivienda para pedir ayuda, mientras su hermano intentaba tranquilizar al agresor.

Los oficiales lograron controlar la situación y detuvieron al señalado tras el acusamiento directo de la víctima, además de asegurar el arma blanca utilizada en la agresión.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.