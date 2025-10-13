Detienen a hombre por presunto feminicidio en Montemorelos

Jesús “N” fue trasladado a un Centro de Reinserción Social, donde quedó a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal para continuar con el proceso

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJNL) informó sobre la detención de un hombre identificado como Jesús “N”, de 27 años de edad, por su presunta participación en el delito de feminicidio.

De acuerdo con la dependencia, la captura se llevó a cabo el 11 de octubre de 2025 por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), en calles de la colonia Urdiales, en Monterrey.

La orden de aprehensión fue solicitada por un agente del Ministerio Público y otorgada por un juez de control.

Tras su detención, Jesús “N” fue trasladado a un Centro de Reinserción Social Estatal, donde quedó a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal para continuar con el proceso correspondiente.

Las investigaciones preliminares señalan que los hechos ocurrieron el 8 de octubre en una vivienda ubicada en la colonia José María Morelos, en Montemorelos, donde fue localizada sin vida una mujer de 62 años de edad.

El Servicio Médico Forense (SEMEFO) determinó como causa de muerte una contusión profunda de cráneo, según el reporte emitido por la autoridad ministerial.

La Fiscalía General de Justicia del Estado indicó que la carpeta de investigación continúa en integración y que el caso será presentado ante el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, instancia encargada de resolver la situación jurídica del detenido conforme a los resultados de las diligencias.

La institución agregó que el proceso judicial se desarrollará bajo los principios del debido proceso y el respeto a los derechos humanos, tanto de la víctima como del imputado, mientras continúan las labores periciales y ministeriales para esclarecer los hechos.