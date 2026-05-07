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Detienen a hombre por presunto acoso sexual contra una menor

Por: Jared Villarreal

06 Mayo 2026, 18:08

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El detenido, identificado como Arturo “N” de 42 años fue capturado en calles de la colonia Topo Chico, en cumplimiento de una orden de aprehensión

Detienen a hombre por presunto acoso sexual contra una menor

Un hombre fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones al ser señalado por su presuntamente realizar el delito de acoso sexual contra una adolescente en Monterrey.

El detenido, identificado como Arturo “N” de 42 años fue capturado en calles de la colonia Topo Chico, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un Juez de Control.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, los hechos se remontan a noviembre de 2024, cuando el ahora detenido presuntamente envió, a través de su teléfono celular, imágenes de carácter sexual a una menor de 16 años de edad.

La situación fue reportada por la víctima a sus familiares, quienes interpusieron la denuncia correspondiente, lo que permitió iniciar las investigaciones y posteriormente solicitar la orden judicial.

Tras su detención, Arturo fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, donde quedó a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica.

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