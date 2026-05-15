Detienen a hombre por presunto acoso sexual afuera de primaria

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey luego de ser señalado por presuntamente mostrar sus partes íntimas a una mujer en calles de la colonia Florida, cerca de un plantel educativo.

Los hechos ocurrieron por la mañana del 14 de mayo en el cruce de J.M. Ortega e Inclán, en las inmediaciones de la Escuela Primaria #19 “Rómulo Garza”.

De acuerdo con el reporte, una mujer de 32 años pidió auxilio a oficiales que realizaban recorridos de vigilancia, señalando que momentos antes un hombre le había mostrado sus partes íntimas cuando regresaba a su domicilio tras dejar a su hija en la escuela.

Tras el señalamiento, los uniformados ubicaron y detuvieron a al hombre, identificado José Arturo "N" de 40 años, cerca del plantel educativo.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.