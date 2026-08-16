Detienen a hombre por presunto acoso en camión de Monterrey

Un hombre de 32 años fue detenido tras ser señalado por una joven de 17 años de presunto acoso sexual en un camión urbano

Un hombre fue detenido por policías de Monterrey luego de que una joven de 17 años lo señalara por presuntamente acosarla a bordo de un camión urbano.

La detención de Guillermo “N”, de 32 años, ocurrió en el cruce de Chapultepec y Revolución, en la colonia Buenos Aires, durante el Operativo Transporte.

Los policías fueron alertados por el conductor de un camión de la ruta 224 Ramal Lomas, quien pidió apoyo después de que la estudiante señalara al hombre.

La joven relató que viajaba en la parte trasera de la unidad cuando sintió que le tocaban el hombro y, al voltear, observó al presunto acosador exponiendo sus partes íntimas.

La víctima pidió ayuda al chofer, quien evitó que el señalado descendiera del camión hasta la llegada de los oficiales.

El hombre fue detenido y quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.