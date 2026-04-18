Detienen a hombre por presunto abuso y robo calificado

Las autoridades señalaron que el hombre habría amenazado a la joven con el arma para someterla e imponerle actos sexuales.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó la detención de José Antonio “N”, de 37 años, acusado de los delitos de violación y robo calificado.

La captura fue realizada en calles de la colonia Nueva Morelos, en Monterrey, por detectives adscritos a la Subdirección de Investigación Región Centro.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos que se le atribuyen ocurrieron el 18 de enero de 2026 en un municipio del área metropolitana.

Según la carpeta de investigación, la víctima, una mujer de 21 años cuya identidad se mantiene protegida, se encontraba dormida en la recámara de una vivienda cuando presuntamente el ahora detenido ingresó al domicilio portando un arma de fuego corta.

Las autoridades señalaron que el hombre habría amenazado a la joven con el arma para someterla e imponerle actos sexuales.

Posteriormente, antes de retirarse del lugar, presuntamente se apoderó de una pantalla de televisión, la cual sustrajo del domicilio.

El detenido fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal y quedó a disposición de un Juez de Control.