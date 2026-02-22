Detienen a hombre por presunto abuso en transporte público

Los hechos ocurrieron en marzo de 2025, cuando la víctima viajaba en una Ecovía que circulaba por la avenida Rodrigo Gómez, en el municipio de Monterrey.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones detuvieron a José Manuel “N”, de 55 años, acusado de presuntamente cometer abuso sexual en un camión de transporte público en Monterrey.

Ejecutan orden de aprehensión en colonia Nueva Morelos

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, la orden de aprehensión fue ejecutada el 20 de febrero de 2026 en la vía pública, en calles de la colonia Nueva Morelos.

Tras su detención, el hombre fue trasladado a un Centro de Reinserción Social Estatal, donde quedó a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, quien resolverá su situación jurídica.

¿Cómo ocurrió el presunto abuso en la Ecovía?

Las investigaciones establecen que los hechos ocurrieron en marzo de 2025, cuando la víctima, una mujer de 47 años con identidad protegida, viajaba en una unidad del sistema Ecovía que circulaba por la avenida Rodrigo Gómez, en el municipio de Monterrey.

Según la carpeta de investigación, el vehículo se encontraba lleno de pasajeros que viajaban de pie, situación que presuntamente aprovechó el imputado para acercarse a la mujer y realizar tocamientos con su cuerpo a la altura de la ingle.

Pese a que la afectada le reclamó su conducta, el hombre habría continuado con las agresiones, por lo que la víctima decidió bajar de la unidad para evitar que continuara el abuso.

El detenido permanecerá bajo proceso judicial mientras se desarrolla el procedimiento correspondiente.