Detienen a hombre por presunto abuso de una menor de 11 años

La menor logró avisar a su familia y vecinos de esta agresión, afortunadamente todos actuaron rápidamente y lograron capturar al hombre antes de que escapara

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Vialidad de Salinas Victoria detuvieron a un hombre por presuntamente abusar sexualmente de una menor de apenas 11 años.

De acuerdo con las autoridades, la joven se encontraba sola en casa con su padrastro, cuando el sujeto, identificado como Luis "N", comenzó a realizarle tocamientos.

La menor logró avisar a su familia y vecinos de esta agresión, afortunadamente todos actuaron rápidamente y lograron capturar al hombre antes de que lograra escapar; posteriormente, dieron aviso a las autoridades.

Los uniformados se trasladaron hasta la colonia Bosques de Castilla para detener al presunto delincuente y ponerlo a disposición de un agente del Ministerio Público para determinar su situación legal.

Al respecto, el alcalde de Salinas Victoria, Raúl Cantú, afianzó su compromiso con la protección de las y los menores de edad y exhortó a denunciar estos actos.