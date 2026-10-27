Detienen a hombre por presunto abuso contra menor de 17 años

Un hombre de 39 años fue arrestado en el centro de Monterrey tras ser señalado por tocar a una joven de 17 años; quedó a disposición del Ministerio Público

Un hombre de 39 años fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey, luego de ser señalado por presuntamente realizar tocamientos a una adolescente de 17 años en el centro de la ciudad.

La detención de Juan Manuel “N” se registró en el cruce de las calles Carlos Salazar y Zuazua.

De acuerdo con el reporte, los oficiales realizaban labores de prevención y vigilancia cuando recibieron el aviso de un presunto caso de abuso sexual.

Al llegar al sitio, los uniformados localizaron al señalado, quien presuntamente intentó escapar a bordo de una camioneta Chevrolet Silverado, modelo 2014, color café, pero fue interceptado por los elementos municipales.

La adolescente relató que había llegado al domicilio de un familiar y, mientras tocaba la puerta, el hombre arribó en la camioneta, descendió y le preguntó por una calle.

Posteriormente, la joven intentó alejarse al sentirse asustada, pero el hombre presuntamente le pidió que se fuera con él y le tocó los glúteos.

Tras comunicarse con su padre, quien se encontraba cerca del lugar, la menor buscó resguardarse en un negocio, mientras que el hombre fue detenido luego del señalamiento de la víctima.

Su camioneta quedó en el sitio, mientras los elementos de la fiscalía hacían las labores correspondientes.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.