Detienen a hombre por presunto abuso contra cajera de tienda

El hecho ocurrió la tarde del jueves en una tienda de conveniencia en la colonia Infonavit Nuevo San Sebastián, en Guadalupe

Un hombre fue detenido por policías de Guadalupe luego de ser acusado de abusar sexualmente de una cajera dentro de una tienda de conveniencia en la colonia Infonavit Nuevo San Sebastián.

El hecho ocurrió la tarde del jueves en el cruce de la avenida Benito Juárez y San Sebastián, cuando la víctima, de 24 años, solicitó auxilio a través del 911 tras ser agredida en su lugar de trabajo.

De acuerdo con la denuncia, el sospechoso ingresó al establecimiento y se dirigió de manera directa hacia el área de cajas. Una vez detrás de la empleada, comenzó a realizarle tocamientos sin su consentimiento.

La joven logró zafarse y el hombre salió corriendo del negocio, pero fue seguido y alcanzado por los oficiales que atendieron el reporte.

El detenido fue identificado como Jesús, de 46 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público bajo la acusación de abuso sexual.