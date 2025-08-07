Detienen a hombre por presuntamente violar a una menor de 13 años

Elementos de la Fiscalía estatal cumplieron una orden de aprehensión contra el presunto responsable del delito de violación en contra de una menor

La Agencia Estatal de Investigaciones detuvo a un hombre identificado como Silverio “N”, de 47 años, en cumplimiento de una orden de aprehensión por su posible implicación en el delito de violación de una menor.

El arresto se llevó a cabo en la colonia Urdiales, en Monterrey.

La medida se deriva de una carpeta de investigación en la que se analiza el daño en una adolescente de 13 años.

De acuerdo con las autoridades, los eventos habrían tenido lugar dentro de un domicilio, donde el imputado habría aprovechado momentos de ausencia de otras personas para acercarse a la víctima.

También se investiga el posible uso de amenazas como medio para evitar la denuncia.

El detenido fue trasladado e ingresado a un centro de reinserción social, donde quedó a disposición de un juez de control.