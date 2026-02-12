Detienen a hombre por presuntamente matar a su hermano en García

Erick “N”, de 44 años, habría sacado un arma de fuego durante un forcejeo y disparado contra la víctima, quien recibió un impacto de bala en la cabeza

Un hombre fue detenido y vinculado a proceso como principal sospechoso del asesinato de su propio hermano, en hechos ocurridos el pasado 8 de febrero en el municipio de García.

Se trata de Erick “N”, de 44 años de edad, quien fue capturado el 10 de febrero por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, adscritos al grupo de Homicidios. La detención se llevó a cabo en calles de la colonia Villas de Alcalí, en el mismo municipio.

Tras su captura, el ahora imputado fue ingresado en un Centro de Readaptación Social del estado, donde quedó a disposición de un juez que resolvió vincularlo a proceso por el delito de homicidio.

De acuerdo con las investigaciones, el hecho violento ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Huerta, en la colonia Valle de Lincoln, sector San José. La víctima fue identificada como José Luis, de 33 años de edad.

Según el reporte de los oficiales, al momento de los hechos José Luis se encontraba agresivo, por lo que la madre de ambos solicitó el apoyo de Erick “N”. Al arribar al domicilio, presuntamente comenzó un forcejeo entre los hermanos en el porche de la vivienda.

El ahora detenido habría sacado un arma de fuego y disparado contra la víctima, quien recibió un impacto de bala en la cabeza. Aunque fue trasladado aún con signos vitales a un hospital, horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

Las autoridades continúan con el proceso legal correspondiente para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad del imputado.