Detienen a hombre por presuntamente amenazar a comerciante

Jesús “N”, de 19 años, originario de Puebla, fue detenido en una gasolinera ubicada junto a la Carretera Nacional, a la altura de Los Rodríguez

A través de las cámaras de monitoreo, la Secretaría de Seguridad Pública de Santiago logró la captura de un hombre que portaba cinco armas cortas, y que fue acusado de amenazas por el propietario de un vivero.

Jesús “N”, de 19 años, originario de Puebla, fue detenido en una gasolinera ubicada junto a la Carretera Nacional, a la altura de Los Rodríguez.

Reporte de amenazas activó operativo de búsqueda

La detención se realizó luego de que el propietario de un vivero reportó al CIV que dos hombres, quienes viajaban en una motocicleta azul, ingresaron a su negocio y lo amagaron.

Con apoyo del sistema de videovigilancia, se realizó un seguimiento de la motocicleta desde que abandona el vivero hasta la gasolinera, donde fue detenido, portando una mochila en la que llevaba cinco armas cortas de diferentes calibres y varios cargadores.

El detenido y las armas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República, por la probable comisión del delito de Portación de Arma de Fuego sin Licencia, más los que resulten.