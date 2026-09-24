Detienen a hombre por presuntamente agredir con navaja a policía

Los hechos se registraron en la colonia Valle de Santa María, cuando policías de Pesquería atendían un reporte relacionado con la presunta agresión a una menor

Un hombre fue detenido por la policía del municipio de Pesquería por su probable participación en delitos cometidos contra instituciones oficiales y servidores públicos, luego de que presuntamente lesionara con una navaja a un elemento de la corporación.

Los hechos se registraron en la colonia Valle de Santa María, cuando policías de Proximidad atendían un reporte relacionado con la presunta agresión física y verbal contra una menor de edad.

Durante los recorridos para ubicar al probable responsable, los oficiales localizaron a un hombre cuyas características coincidían con las proporcionadas en el reporte.

Al intentar marcarle el alto, el hombre presuntamente adoptó una actitud agresiva y posteriormente sacó una navaja con la que habría lesionado a uno de los policías a la altura de la cintura.

Tras controlar la situación, los elementos lograron desarmarlo y procedieron a la detención de Luis “N”, asegurando además una navaja de aproximadamente 16 centímetros.

El detenido y el indicio asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica y dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.