Detienen a hombre por presunta violencia familiar en Pesquería

Tras recibir el reporte a través de la central de radio, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar,

Un hombre de 26 años fue detenido por su probable participación en el delito de violencia familiar, luego de presuntamente agredir física y verbalmente a su pareja en un domicilio de la colonia Cantoral, tercer sector.

La mujer denuncia agresión en su domicilio

El detenido, identificado como Esteban “N”, habría llegado de manera agresiva a la vivienda de la mujer, de 35 años, con quien se encuentra en proceso de separación.

De acuerdo con el testimonio de la afectada, ambos comenzaron una discusión que presuntamente terminó cuando el hombre la empujó y golpeó en distintas partes del cuerpo.

Además, habría ingresado al domicilio sin su consentimiento.

Policías detienen al señalado dentro de la vivienda

Tras recibir el reporte a través de la central de radio, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar, donde se entrevistaron con la víctima y localizaron al señalado al interior de la vivienda.

Los oficiales procedieron con su detención y posteriormente lo pusieron a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.