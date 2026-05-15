Detienen a hombre por presunta violencia familiar en Monterrey

El hombre presuntamente comenzó a molestarse tras observar mensajes y halagos que ella recibía por parte de sus seguidores en redes, iniciando una discusión

Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey luego de ser señalado por presuntamente golpear e intentar ahorcar a su pareja sentimental, en un departamento ubicado en el centro de la ciudad.

La captura de Agustín R., de 31 años, ocurrió alrededor de las 21:00 horas en el exterior de la Torre Kyo Constella, ubicada en el cruce de las avenidas Colón y Artículo 123, en los límites con la colonia Industrial.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, elementos municipales realizaban un recorrido de prevención y vigilancia cuando recibieron el llamado de auxilio a través de la Central de Radio del C4 por un caso de violencia familiar.

Al arribar al inmueble, los uniformados se entrevistaron con la víctima, una mujer de 25 años, quien señaló directamente a su pareja, con quien vive en unión libre, de haberla agredido físicamente e intentar estrangularla dentro del departamento.

Según la versión de la afectada, ella se encontraba cambiándose de ropa para grabar un video que planeaba publicar en redes sociales, ya que se dedica a la creación de contenido digital. Sin embargo, el hombre presuntamente comenzó a molestarse tras observar mensajes y halagos que ella recibía por parte de sus seguidores, iniciando una discusión.

La mujer relató que durante el altercado el hombre la insultó y posteriormente la empujó sobre un sillón, para después colocarle ambas manos en el cuello, por lo que forcejeó hasta lograr quitárselo de encima y pedir ayuda a las autoridades.

Minutos más tarde, los policías municipales arribaron al sitio y realizaron la detención del señalado afuera del complejo habitacional.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.