Detienen a hombre por presunta posesión de droga en Santiago

Al notar la presencia policial, el hombre arrojó la pipa al suelo y la pisó, destruyéndola, argumentando que se la había encontrado

Un hombre que consumía en pipa una sustancia con características de narcóticos, en plena vía pública, fue detenido por policías de Santiago por la probable comisión de delitos contra la salud.

Identificado como Édgar “N”, de 54 años, fue sorprendido aspirando una pipa con cristal, a un costado de la Carretera Nacional, a la altura de la Colonia San Javier.

Localizan 18 envoltorios durante inspección

Al notar la presencia policial, el hombre arrojó la pipa al suelo y la pisó, destruyéndola, argumentando que se la había encontrado.

Tras realizarle una inspección, le localizaron 18 envoltorios con la misma sustancia, ante estos indicios, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León por la probable comisión de delitos contra la salud.