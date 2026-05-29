Detienen a hombre por presunta corrupción de menores

Al detenido identificado por las autoridades como Jaime 'N', se le imputan los delitos de pornografía infantil y corrupción de menores

Agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un hombre de 40 años de edad, acusado de obligar a una menor de edad a presenciar y realizar actos de índole sexual.

El detenido fue identificado por las autoridades como Jaime “N”, a quien se le imputan los delitos de pornografía infantil y corrupción de menores.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía del Estado, los hechos ocurrieron el pasado martes 26 de mayo, cuando los agentes ministeriales lograron la captura del sospechoso.

Las indagatorias señalan que Jaime “N” logró contactar en diversas ocasiones a la víctima, una adolescente de 16 años de edad, cuya identidad se mantiene protegida por ley.

El ahora investigado obligaba a la menor a ver películas pornográficas y, posteriormente, a realizar actos sexuales en su presencia.

La autoridad ministerial destacó que estas conductas eran propicias para causarle un grave daño psicológico y conductual a la adolescente, además de alterar directamente su adecuado desarrollo integral.

Tras su detención, Jaime “N” fue trasladado de inmediato a un Centro de Reinserción Social del Estado, donde quedó internado a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.