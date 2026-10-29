Detienen a hombre por presunta agresión contra su esposa.

Un hombre de 35 años fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey, luego de que presuntamente golpeara a su esposa y la amenazara de muerte. Durante la intervención, los oficiales también le encontraron 60 bolsas con una sustancia con características similares a la droga conocida como cristal.
Mujer pidió ayuda a policías en la colonia Talleres
Los hechos se registraron en el cruce de las calles Capitán Aguilar y Guadalupe Victoria, en la colonia Talleres, luego de que personal del C4 reportara un caso de violencia familiar.
Al llegar, los policías observaron a una mujer de 38 años que les pidió ayuda. La víctima señaló que su esposo, identificado como Jorge “N”, acababa de agredirla físicamente y amenazarla de muerte, por lo que solicitó la intervención de los uniformados.
Localizan bolsas con presunto cristal y una báscula
Al ingresar al domicilio, los elementos encontraron al presunto agresor sentado en un sillón, donde tenía una báscula digital y varios envoltorios con una sustancia sólida, que aparentemente estaba acomodando en una caja de zapatos. En total, localizaron 56 bolsas pequeñas tipo ziploc y otras cuatro de mayor tamaño.
Jorge “N” fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica por los hechos denunciados y el hallazgo de los presuntos narcóticos.