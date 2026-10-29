Detienen a hombre por presunta agresión contra su esposa.

Al ingresar al domicilio, los elementos encontraron al presunto agresor sentado en un sillón, donde tenía una báscula digital

Un hombre de 35 años fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey, luego de que presuntamente golpeara a su esposa y la amenazara de muerte. Durante la intervención, los oficiales también le encontraron 60 bolsas con una sustancia con características similares a la droga conocida como cristal.

Mujer pidió ayuda a policías en la colonia Talleres

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Capitán Aguilar y Guadalupe Victoria, en la colonia Talleres, luego de que personal del C4 reportara un caso de violencia familiar.

Al llegar, los policías observaron a una mujer de 38 años que les pidió ayuda. La víctima señaló que su esposo, identificado como Jorge “N”, acababa de agredirla físicamente y amenazarla de muerte, por lo que solicitó la intervención de los uniformados.

Localizan bolsas con presunto cristal y una báscula

Al ingresar al domicilio, los elementos encontraron al presunto agresor sentado en un sillón, donde tenía una báscula digital y varios envoltorios con una sustancia sólida, que aparentemente estaba acomodando en una caja de zapatos. En total, localizaron 56 bolsas pequeñas tipo ziploc y otras cuatro de mayor tamaño.

Jorge “N” fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica por los hechos denunciados y el hallazgo de los presuntos narcóticos.